График движения пригородных поездов в Сочи изменится 3 сентября

Расписание электричек на Черноморском побережье Кубани временно изменили по техническим причинам.

Так, во вторник не будет ходить «Ласточка» № 6831 Туапсе — Имеретинский Курорт, которая отправляется в 07:36 и прибывает в 11:38.

Кроме того, изменился график движения пригородных поездов № 6801 и № 6807, движущихся по этому же маршруту, которые отправляются из Туапсе в 04:45 и 12:22 и прибывают на станцию Имеретинский Курорт в 08:09 и 15:27 соответственно. Эти электрички не будут останавливаться на станциях Спутник и Мамедова Щель.

В связи с этим пассажиров просят быть внимательней при планировании маршрутов на сочинских электричках 3 сентября, сообщает пресс-служба СКЖД.

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