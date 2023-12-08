График движения пригородных поездов изменят на Кубани

Новый график движения пригородных поездов на 2023–2024 годы начнут вводить с 10 декабря.

На Кубани продлят маршрут курсирования одного из поездов Имеретинский курорт — Краснодар до станции Армавир-Ростовский. С 10 декабря электричка будет отправляться со станции Краснодар-1 в 22:56 и прибывать в Армавир в 2:42. С 11 октября она начнет курсировать в обратном направлении — оправление из Армавира в 02:56, прибытие на Краснодар-1 — в 06:16. Далее поезд пойдет по обычному графику в Имеретинский курорт.

На Черноморском побережье с 1 января введут в обращение две пары «Ласточек» — утренний поезд начнет курсировать между Туапсе и Имеретинским курортом. Он будет отправляться из Туапсе в 7:36, в обратном направлении со станции Имеретинский курорт — в 18:56. Кроме того, с 1 января возобновляется курсирование вечерних поездов между Имеретинским курортом и Лоо, сообщает пресс-служба СКЖД.

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