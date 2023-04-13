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График движения поездов с 18 по 26 апреля изменится в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grafik-dvizheniya-poezdov-s-18-po-26-aprelya-izmenitsya-v-krasnodarskom-krae
График движения поездов с 18 по 26 апреля изменится в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот период на станции Тихорецкая будут проходить работы по рекоснтрукции железнодорожной инфраструктуры.

Так, изменится время отправления и прибытия части пригородных поездов. К примеру, из-за работ временно будут отменены рейсы семи пар электричек, которые курсируют до станции Тихорецкая. Еще у пяти пар поездов сократят маршруты: вместо Тихорецкой они поедут от станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская, Кущевка.

Кроме того, изменения коснутся графика движения поездов дальнего следования. Например, на маршруте Ростов — Кисловодск временно перестанут курсировать «Ласточки» и поезда в обе стороны. Также до окончания строительных работ приостановят рейсы по маршруту Владикавказ — Москва. Еще часть пассажирских поездов начнет совершать рейсы в обход станции Тихорецкая на участках Ростов — Краснодар — Кавказская, Ростов — Краснодар — Горячий Ключ.

Подробную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также позвонив по телефону 8-800-775-00-00.

Читайте также: на летний сезон РЖД назначит больше 1 тыс. дополнительных поездов в Краснодарский край.

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