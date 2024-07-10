График движения электричек в Сочи изменится 15 июля

Изменения в расписание пригородных поездов на Черноморском побережье внесли по техническим причинам.

В понедельник, 15 июня временно отменят «Ласточки» Туапсе — Имеретинский курорт с отправлением из Туапсе в 7:36, из Имеретинского курорта в 18:56.

При этом электричка Туапсе — Имеретинский курорт с отправлением в 4:45 в этот день выйдет на маршрут сдвоенным составом. В связи с этим будут отменены остановки на станциях Мамедова щель и Спутник.

Пассажиров просят быть внимательней при планировании маршрутов на электричках в Сочи 15 июля, сообщает пресс-служба СКЖД.

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