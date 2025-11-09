График движения четырех трамваев изменится вечером 10 ноября в Краснодаре

В понедельник время отправления вечерних рейсов трамваев № 4, 5, 8 и 11 изменится из-за капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гоголя и Базовской.

Маршрут № 4: последний рейс отправится из Комсомольского микрорайона в 21:18, от улицы Индустриальной — в 22:19. После 21:40 вагоны будут ехать из Комсомольского микрорайона до остановки «Стадион Кубань», а затем по улицам Дмитриевская Дамба, Садовая, Красных Зорь до конечной «Улица Декабристов».

Маршрут № 5: после 22:30 трамваи, следующие от конечной остановки «Улица имени Петра Метальникова», будут ехать в Восточное депо по Садовой.

Маршрут № 8: последний рейс отправится от Хладокомбината в 21:57, от улицы Петра Метальникова — в 22:06. После 22:20 трамваи будут курсировать между конечными остановками по Садовой.

На маршруте № 11 «Железнодорожный вокзал Краснодар-I — Юбилейный микрорайон» последние отправления от конечных остановок состоятся в 22:44 и в 22:05 соответственно. Рейс в 22:25 проследует из Юбилейного микрорайона до остановки «Улица Железнодорожная», затем вернется в Юбилейный микрорайон по Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе и Горького, минуя вокзал.

Подробности о расписании трамвайных маршрутов можно узнать по телефону 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

