Граффити «торговцев смертью»: можно ли бороться с ними самостоятельно?

В спальных районах Краснодара нередко можно встретить рекламу запрещенных препаратов — ее наносят через трафареты на стены домов и рекламные щиты. Рисунки чаще всего имеют ссылки на интернет-магазины, где торгуют наркотиками.

Одно из подобных граффити на своем доме заметила жительница Краснодара Полина Куликова. Выяснить, кто его оставил, девушке не удалось.

«Пытались с соседками отследить. Ночью ходили, выискивали, кто это мог быть. Закрашиваем рисунки, а они снова появляются», — делится девушка.

Вариантов такой рекламы много, но смысл один — распространение наркотиков.

«Такая реклама появляется в основном в ночное время. Чаще всего ее рисуют на старых гаражах или же на подъездах, где нет камер видеофиксации. Люди своими силами пытаются бороться с этим, что видно по следам краски на стенах. Однако закрашивать граффити самостоятельно нельзя — такое действие расценивается как мелкое хулиганство. Чтобы избавиться от такой рекламы, необходимо обращаться в управляющую компанию или полицию. Там заявку на удаление граффити сначала зарегистрируют, а после рисунок закрасят», — поясняет корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Проблема трафаретов не нова, она распространена и в других регионах России. В «Лиге безопасного интернета» предложили инициативу, как уменьшить их количество.

«Мы предлагаем провести с МВД субботник по закрашиванию рекламы запрещенных веществ и ссылок на их источники», — говорит директор «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина.

Переходить по написанным на стенах ссылкам — опасно, так как пользователь может дать хакерам получить доступ к своим личным данным,

«Любой переход по таким ссылкам фиксируется Telegram. Есть даже специальные боты, которые потом вносит эти действия в специальную поведенческую историю, фиксирует это. Так, каждый человек может посмотреть, чем вы интересовались. Этими ботами пользуется огромное количество людей. В том числе вас могут также шантажировать», — отмечает специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

С начала года в Краснодарском крае составили четыре протокола за пропаганду наркотиков, и было удалено свыше 7 тыс. рисунков со ссылками на незаконные интернет-магазины.

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