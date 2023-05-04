Грабитель-рецидивист ударил женщину по голове возле подъезда многоэтажки в Туапсинском районе

В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району позвонила местная жительница и сообщила о том, что не нее напали.

По словам пострадавшей, поздно вечером у подъезда многоквартирного дома неизвестный мужчина ударил ее по голове, отобрал сумку с телефоном, документами, деньгами. Общая сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.

Полицейские прибыли на место, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый 56-летний приезжий из Удмуртии. Его задержали на одной из улиц Туапсе. Похищенное имущество продал, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяные хулиганы напали на девушку вечером в Чистяковской роще в Краснодаре.