Грабили людей нетрадиционной ориентации и воровали в магазинах: троих мужчин будут судить на Кубани

За грабежи и кражи 25-летнему жителю Ейска, 24-летнему жителю Кореновского района и 27-летнему жителю Туапсе грозит до семи лет колонии.

По данным следствия, подозреваемые знакомились в интернете с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации и назначали им встречи. После, угрожая физической расправой, отбирали у них смартфоны и через мобильное приложение банка похищали деньги с их счетов.

Помимо этого мужчин подозревают в совершении серии грабежей и краж из магазинов на Кубани и в Ростовской области. Следствие установило причастность подозреваемых к 50 преступлениям. Сумма ущерба от их действий превысила 1 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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