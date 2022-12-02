«Гознак» выпустил почтовую марку с изображением Геленджикского створного маяка
Марка вышла в серии «Маяки России» к 125-летнему юбилею Геленджикского переднего створного маяка. Номинал марки — 40 рублей.
На рисунке старейший действующий маяк на Черноморском побережье изображен на фоне карты Геленджикской бухты и розы ветров. Общий тираж — 9 тыс. листов с 135 тыс. марок. Эскиз создала художник АО «Марка» Мария Бодрова.
Также «Гознак» выпустил специальный конверт и картмаксимум с художественной обложкой. Картмаксимум — это художественная открытка с наклеенной на лицевой стороне почтовой маркой с аналогичным рисунком и гашением.
Это не первая марка с изображением достопримечательностей Геленджика. В Северной Корее в 2009 году выпустили марку с изображением маяка на Толстом мысе. Еще одна — со скалой Парус — вышла в 2012 году в серии «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на Черноморском побережье России».
Геленджикский маяк является памятником архитектуры, его построили 19 августа 1897 года. Автором проекта считается французский архитектор Франсуа Жозеф де Тонде, пишет газета «Прибой».
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