Банк России выпустил три вида памятной монеты с «Антошкой»
Экономика
15.11.2022 14:49
Герой советского мультфильма появился на новых монетах. Такие деньги также считаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Монеты с «Антошкой» введены в оборот с 15 ноября.
Центробанк выпускает памятную серию монет «Веселая карусель № 1» в трех вариациях: серебряная номиналом 3 рубля, из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей и из недрагоценных металлов с цветным покрытием также номиналом 25 рублей.
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