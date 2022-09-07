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Готовность Краснодарского края к отопительному сезону составляет 87%

Общество
07.09.2022 18:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/gotovnost-krasnodarskogo-kraya-k-otopitelnomu-sezonu-sostavlyaet-87
Готовность Краснодарского края к отопительному сезону составляет 87%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом на заседании краевой межведомственной комиссии 7 сентября сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Министр отметил, что подготовка Кубани к отопительному сезону находится под особым контролем профильного ведомства.

«Несмотря на сегодняшние реалии и социально-экономическую ситуацию, уровень подготовки вышел на финишную прямую. В целом регион готов к отопительному сезону на 87%. Мы держим этот вопрос на особом контроле. Все муниципальные образования должны завершить ремонтные работы к 1 октября этого года, провести опробование систем теплоснабжения, а также получить паспорта готовности», — сказал Прошунин.

На совещании обсудили вопросы погашения задолженности организаций жизнеобеспечения за потребленные коммунальные ресурсы, замены 5% коммунальных сетей, заключения концессионных соглашений. Особое внимание уделили устранению замечаний Ростехнадзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре к началу отопительного сезона готовы 248 котельных.

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