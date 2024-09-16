Готовившего теракты по заданию Украины иностранца поймали в Ростове-на-Дону
Происшествия
16.09.2024 10:11
Жителя одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб, задержали сотрудники УФСБ по Ростовской области.
По данным оперативников, злоумышленник вел подготовку к совершению диверсии на объектах жизнеобеспечения населения. Иностранец действовал по заданию украинских специальных служб. Мужчина приехал в РФ через территорию третьих стран, изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для совершения диверсий.
Противоправную деятельность иностранного гражданина пресекли, подозреваемый задержан, сообщает ТАСС.
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