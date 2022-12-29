Госветслужба Кубани выясняет причины массовой гибели чаек в Динском районе

Десятки мертвых чаек обнаружили жители поселка Дальнего. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По словам автора видео, берег был усеян тушками чаек. Он предположил, что птицы были отравлены. Место гибели птиц мужчина на записи определил как Калининский район, однако в краевом департаменте ветеринарии интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что мор зафиксировали в Динском районе.

В Калининском районе, по их словам, таких фактов специалисты не регистрировали.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края сообщили, что специалисты государственной ветеринарной службы выехали на место гибели птиц для отбора проб для исключения особо опасных и карантинных болезней, сообщает «АиФ-Юг».

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