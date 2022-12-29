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Госветслужба Кубани выясняет причины массовой гибели чаек в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosvetsluzhba-kubani-vyyasnyaet-prichiny-massovoj-gibeli-chaek-v-dinskom-rajone
Видео t.me/chp_krd

Десятки мертвых чаек обнаружили жители поселка Дальнего. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По словам автора видео, берег был усеян тушками чаек. Он предположил, что птицы были отравлены. Место гибели птиц мужчина на записи определил как Калининский район, однако в краевом департаменте ветеринарии интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что мор зафиксировали в Динском районе.

В Калининском районе, по их словам, таких фактов специалисты не регистрировали.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края сообщили, что специалисты государственной ветеринарной службы выехали на место гибели птиц для отбора проб для исключения особо опасных и карантинных болезней, сообщает «АиФ-Юг».

Читайте также: о массовой гибели птиц сообщили жители станицы Дядьковской Кореновского района. Местный охотник в лесополосе обнаружил порядка сотни мертвых голубей.

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