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Госветслужба Кубани: грипп и болезнь Ньюкасла у погибших животных не выявлены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosvetsluzhba-kubani-gripp-i-bolezn-nyukasla-u-pogibshih-zhivotnyh-ne-vyyavleny
Видео канала «Кубань 24»

В связи с гибелью более 1,2 тыс. диких птиц и животных ветеринарные специалисты провели необходимые исследования.

Сотрудники госветслужбы выехали на место гибели птиц, чтобы отобрать пробы на исключение особо опасных и карантинных болезней птиц. Пробы направили в ветеринарную лабораторию для исследований.

По результатам вирус гриппа птиц и болезни Ньюкасла не выявлены. Ситуация находится под контролем ветеринарной службы региона, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 1,2 тыс. трупов диких животных обнаружили на Кубани за неделю.

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