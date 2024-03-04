Госветслужба Кубани: грипп и болезнь Ньюкасла у погибших животных не выявлены

В связи с гибелью более 1,2 тыс. диких птиц и животных ветеринарные специалисты провели необходимые исследования.

Сотрудники госветслужбы выехали на место гибели птиц, чтобы отобрать пробы на исключение особо опасных и карантинных болезней птиц. Пробы направили в ветеринарную лабораторию для исследований.

По результатам вирус гриппа птиц и болезни Ньюкасла не выявлены. Ситуация находится под контролем ветеринарной службы региона, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 1,2 тыс. трупов диких животных обнаружили на Кубани за неделю.