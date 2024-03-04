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Более 1,2 тыс. трупов диких птиц и животных обнаружили на Кубани за неделю

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-2-tys-trupov-dikih-ptits-i-zhivotnyh-obnaruzhili-na-kubani-za-nedelyu
Более 1,2 тыс. трупов диких птиц и животных обнаружили на Кубани за неделю

Факты гибели зафиксировали с 27 февраля в сельскохозяйственных угодьях края.

В Кореновском районе в 2 км западнее хутора Левченко нашли трупы 90 голубей вяхирей, в границах станицы Платнировской в 2 км западнее трассы М-4 «Дон» в близости к реке Кирпили — 1 тыс. павших особей птиц.

В Гулькевичском районе в 4 км западнее поселка Комсомольский погибли 145 особей птиц и 12 зайцев. По всем выявленным случаям на место происшествия выехали сотрудники районных организаций ККОООР, специалисты районной ветеринарной службы и правоохранительных органов.

В территориальные отделы ОМВД России по Краснодарскому краю подали заявления о совершении преступлений, сообщает минприроды Краснодарского края.

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