«Госуслуги» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию для пользователей

Об изменениях в работе портала «Госуслуг» стало известно 20 октября. Постановление о дополнительном подтверждении входа в личный кабинет утвердило правительство России.

Теперь, чтобы войти в свой аккаунт на «Госуслугах», помимо логина и пароля, потребуется выполнить дополнительный способ подтверждения личности. Пользователи смогут выбрать один из трех: код из специального приложения ТОТР, одноразовый код из SMS или биометрические данные.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых. После того, как изменения вступят в силу, жители Россию смогут зайти в личный кабине по прежним правилам всего один раз, для того, чтобы уточнить способ дополнительной аутентификации личности.

Правила входа в личный кабинет «Госуслуг» изменили для повышения безопасности доступа к личным данным россиян, сообщает «Интерфакс».

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