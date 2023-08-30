«Госуслуги» начнут рассылать россиянам уведомления о пожароопасной обстановке

С помощью нового сервиса на «Госуслугах» россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах.

Сервис будет сообщать о введении на всей территории конкретного субъекта особого противопожарного режима и необходимости соблюдения правил отдыха на природе. Также проинформирует о введении режима ЧС, при котором посещение леса строго запрещено.

Информирование будет осуществляться через push-уведомления, электронную почту и личный кабинет на «Госуслугах». Раньше оповещение велось через правительственные порталы, официальные соцсети и СМИ. Кроме того, информацию можно было получить по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

«Благодаря совместной работе со специалистами Минцифры России и портала «Госуслуги» сегодня заработал новый оперативный способ информирования населения, который все так ждали. Этот сервис станет очень важным дополнением к уже имеющейся системе предупреждения», — цитирует главу Рослесхоза Ивана Советникова пресс-служба Минприроды РФ.

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