Гостям и жителям Сочи 15 сентября запретили купаться в море

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В курортном городе объявлено штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.

В связи с непогодой горожанам и гостям Сочи запрещено заходить в море. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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