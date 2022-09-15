Гостям и жителям Сочи 15 сентября запретили купаться в море
Общество
15.09.2022 13:07
В курортном городе объявлено штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.
В связи с непогодой горожанам и гостям Сочи запрещено заходить в море. Все городские службы работают в усиленном режиме.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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