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Гостям и жителям Сочи 15 сентября запретили купаться в море

Общество
15.09.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/gostyam-i-zhitelyam-sochi-zapretili-kupatsya-na-plyazhah
Гостям и жителям Сочи 15 сентября запретили купаться в море
Фото ajs1980518, pixabay.com

В курортном городе объявлено штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.

В связи с непогодой горожанам и гостям Сочи запрещено заходить в море. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи.

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