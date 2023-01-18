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Гостиницы не будет: рядом с братской могилой в Новороссийске появится сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gostinitsy-ne-budet-ryadom-s-bratskoj-mogiloj-v-novorossijske-poyavitsya-skver
Гостиницы не будет: рядом с братской могилой в Новороссийске появится сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гостиницу планировали возвести в селе Мысхако вблизи братского захоронения советских воинов. Оно является объектом культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1943 г.».

Департамент архитектуры и градостроительства Новороссийска в декабре 2022 года вынес предложение об организации на этом месте бульвара или сквера.

Сообщается, что с 2014 года участок неоднократно преобразовывали по решению суда. Согласно действующей редакции Генплана он относится к многофункциональной общественно-деловой зоне с особыми условиями использования с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание». Однако разрешение на капитальное строительство, в том числе гостиницы, на этом участке не выдавалось.

В феврале 2022 года администрации Новороссийска было поручено запретить формирование земельных участков под строительство вблизи памятников истории воинской славы. Департамент по архитектуре и градостроительству и городская прокуратура неоднократно проводили проверки участка.

Сейчас территория рядом с братской могилой свободна от застройки. Строительные работы не ведутся, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело о неправомерном переводе земельного участка рядом с воинским захоронением в селе Мысхако под коммерческое строительство.

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