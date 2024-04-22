Гостинично-оздоровительный комплекс в Сочи внедрит бережливые технологии

Первая организация санаторно-курортной отрасли Кубани приняла участие в нацпроекте «Производительность труда».

У кубанских средств размещения появилась уникальная возможность повысить эффективность работы, обучить персонал принципам бережливого производства, а также улучшить внутренние процессы, отметил первый замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась.

«Эксперты Регионального центра компетенций уже имеют значительный опыт в этом направлении. Уверен, в процессе совместной работы будет достигнут высокий социально-экономический эффект», — добавил он.

Благодаря бережливым технологиям в гостиничной и туристической сфере можно скорректировать трудовые и временные затраты, ускорить заселение туристов, уменьшить очереди на горнолыжные спуски, улучшить стандарты обслуживания, а также эффективно организовать прием и обслуживание туристов.

С этого года стать участниками нацпроекта могут предприятия туристической отрасли с выручкой от 180 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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