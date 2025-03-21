ГОСТ на шаурму в России утвердят до конца 2025 года

Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Там рассказали, что первая редакция государственного стандарта (ГОСТ) на шаурму уже подготовлена, документ установит единые требования к приготовлению этого блюда, его качеству и безопасности. Сейчас проект находится на публичном обсуждении.

Уточняется, что:

документ охватывает полуфабрикаты и готовую продукцию;

ГОСТ распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан;

согласно первой редакции стандарта, шаурма (шаверма) может готовиться из разного вида мяса — говядины, телятины, свинины, баранины, ягнятины, козлятины, курицы и индейки;

при мариновании мяса допускается использование лука и специй.

Документ также устанавливает жесткие требования к качеству и безопасности продукции:

например, донер-полуфабрикаты разрешено продаваться только в охлажденном или замороженном виде. Повторная заморозка — запрещена;

реализовывать готовую шаурму можно при температуре не ниже 65 °С.

Предприятия, где будут готовить шаурму, должны иметь вентиляцию, собственные системы водоснабжения и канализации, а вся продукция иметь специальную маркировку (там должны быть указаны состава продукта, дата его изготовления, сроки годности и пищевая ценность), пишет «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разрабатывать ГОСТ на популярный фастфуд Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров начали в июне 2024 года после обнаружения весной опасных бактерий в 27 из 29 исследуемых образцов.

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