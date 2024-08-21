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Госпредприятие из Приморско-Ахтарска погасило долг за свет в 30 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gospredpriyatie-iz-primorsko-ahtarska-pogasilo-dolg-za-svet-v-30-mln-rublej
Госпредприятие из Приморско-Ахтарска погасило долг за свет в 30 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Приморско-Ахтарского района выявила нарушение при проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе нее установили, что ресурсоснабжающая организация поставила энергию одному из муниципальных предприятий в рамках договора. При этом госкомпания своевременно не заплатила за электричество.

Прокуратура вынесла главе муниципалитета и руководителю предприятия представления об устранении нарушения и потребовала погасить долг.

В результате госпредприятие погасило задолженность за поставленное электричество в размере 30 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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