Госпредприятие из Приморско-Ахтарска погасило долг за свет в 30 млн рублей
Происшествия
21.08.2024 08:35
Прокуратура Приморско-Ахтарского района выявила нарушение при проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе нее установили, что ресурсоснабжающая организация поставила энергию одному из муниципальных предприятий в рамках договора. При этом госкомпания своевременно не заплатила за электричество.
Прокуратура вынесла главе муниципалитета и руководителю предприятия представления об устранении нарушения и потребовала погасить долг.
В результате госпредприятие погасило задолженность за поставленное электричество в размере 30 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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