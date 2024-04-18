Господдержка растет: Кондратьев принял участие в 36-й сессии ЗСК

На 36-й сессии ЗСК парламентарии поддержали адресные меры поддержки, разработанные по определенным запросам граждан. Депутаты дополнили меры социальной поддержки педагогов и владельцев личных подсобных хозяйств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на сессии приняли решение снизить предельную цену тарифа на холодную воду в регионе. Тариф не будет превышать 99,77 рублей за 1 куб. метр.

Кроме того, самозанятые владельцы ЛПХ теперь смогут получать субсидии на покупку посевного материала и оборудования для птицеводства и животноводства, систем орошения.

Также глава Кубани рассказал о расширении категории работников школ, которым каждый месяц выплачивают по 5 тыс. рублей.

«Теперь выплату будут получать социальные педагоги, педагоги-психологи, логопеды, учителя ОБЖ и дефектологи», — написал Кондратьев в Telegram.

В Краснодарском крае господдержку планомерно увеличивают по многим сферам, среди которых и ЛПХ, подчеркнул губернатор.

«В крае более 1 млн ЛПХ, мы предлагаем им оформить статус самозанятых и получить субсидии. Дополнительная помощь из бюджета позволит производить качественную продукцию, расширяться, стать успешными», — рассказал глава региона.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, бюджет был и остается социально-ориентированным.

«Сегодня мы рассматривали много вопросов и из общего количества законов половина была посвящена социальным льготам и поддержке бизнеса», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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