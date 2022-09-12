Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии
Происшествия
12.09.2022 20:05
Об этом 12 сентября рассказал адвокат бывшего заместителя главы Сочи Анатолия Рыкова — Алексей Гавришев.
«Анатолию Рыкову в Хамовническом суде обвинение запросило 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также запрет занимать определенные должности и штраф 120 млн рублей», — заявил адвокат.
Анатолий Рыков занимал пост первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В октябре 2018 года на него возбудили уголовное дело из-за подозрения в получении крупных взяток.
По версии следователей, бывший вице-мэр Сочи с 2010 года систематически получал взятки за выдачу разрешений на строительство, сообщает РБК.
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