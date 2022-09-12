Гособвинение запросило для бывшего вице-мэра Сочи 15 лет колонии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 12 сентября рассказал адвокат бывшего заместителя главы Сочи Анатолия Рыкова — Алексей Гавришев.

«Анатолию Рыкову в Хамовническом суде обвинение запросило 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также запрет занимать определенные должности и штраф 120 млн рублей», — заявил адвокат.

Анатолий Рыков занимал пост первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год. В октябре 2018 года на него возбудили уголовное дело из-за подозрения в получении крупных взяток.

По версии следователей, бывший вице-мэр Сочи с 2010 года систематически получал взятки за выдачу разрешений на строительство, сообщает РБК.

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