Госнаграду за героизм для несовершеннолетних предложили учредить в России

По мнению автора инициативы, такая награда поспособствует правильному воспитанию подрастающего поколения, а также станет дополнительным мотиватором к совершению хороших поступков.

С предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он отметил героизм подростков во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Он подчеркнул, что и в иных ситуациях молодежь показывает высокий уровень патриотизма, защищая престиж и авторитет РФ.

«Прошу Вас оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях», — цитирует Ветрова RT.

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