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Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 2028 года

Экономика
17.11.2022 20:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-v-i-chtenii-prodlila-eksperiment-po-vzimaniyu-kurortnogo-sbora-do-2028-goda
Госдума в I чтении продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 2028 года
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводят с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Главная задача этого эксперимента — улучшить курортную инфраструктуру. Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей.

Госдума приняла в I чтении законопроект, продлевающий срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2028 года. В Правительстве РФ этот законопроект поддержали, однако в кабмине уверены, что эксперимент нужно было продлить только на два года — до 1 января 2025 года, и распространить на ФТ Сириус и Санкт-Петербург. Счетная палата России считает целесообразным ввести курортный сбор в Калининградской области и Дагестане.

По данным Минэкономразвития РФ, всего с 2018 по 2021 год благодаря курортному сбору удалось собрать 1,56 млрд рублей: 904,5 млн рублей в Ставропольском крае, 538,1 млн рублей в Краснодарском крае и 117 млн рублей в Алтайском крае, сообщает РИА «Новости».

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