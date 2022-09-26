Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания для коллекторов за угрозы

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект «О внесении изменений в УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ» предполагает введение уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.

Речь идет о тех случаях, когда коллекторы применяют насилие, угрожают, уничтожают и повреждают имущество или распространяют заведомо ложную информацию о должнике.

Согласно документу, наказание за «выбивание долгов» предполагает срок до 5 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за 3 года, а также принудительные работы в течение 5 лет.

Если преступление совершается группой лиц, им будет грозить до 10 лет лишения свободы. Госдума планирует принять законопроект в первом чтении в октябре.

По словам экспертов, сейчас в законодательстве нет эффективных механизмов для защиты от агрессивных действий коллекторов. Формально коллекторов можно привлечь по ряду статей УК РФ, например, по статье об угрозе убийством или о причинении тяжкого вреда здоровью, пишут «Известия».

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