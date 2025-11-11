Госдума приняла законопроект о переводе бюджетных мест для ординаторов в целевые

Госдума на пленарном заседании 11 ноября в третьем чтении приняла законопроект о переводе всех бюджетных мест для медиков на стадии ординатуры в целевые.

Согласно законопроекту, выпускники медицинских образовательных программ, впервые прошедшие первичную аккредитацию специалиста, будут работать под руководством наставника.

Уточняется, что сроки наставничества будут различаться в зависимости от специальности. Минимальный срок наставничества — не более трех лет. Кроме того, документ предполагает, что поступающие в учреждения среднего профессионального образования по целевому набору получат преимущество при зачислении вне зависимости от результатов экзаменов и оценок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что основная цель этого закона — обеспечение качественной медпомощи. Предложенные изменения, по его словам, помогут решить проблему нехватки врачей и среднего медперсонала, особенно в сельской местности, сообщает «Дума ТВ».

