Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Госдума приняла законопроект о переводе бюджетных мест для ординаторов в целевые

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-perevode-byudzhetnyh-mest-dlya-ordinatorov-v-tselevye
Госдума приняла законопроект о переводе бюджетных мест для ординаторов в целевые
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Госдума на пленарном заседании 11 ноября в третьем чтении приняла законопроект о переводе всех бюджетных мест для медиков на стадии ординатуры в целевые.

Согласно законопроекту, выпускники медицинских образовательных программ, впервые прошедшие первичную аккредитацию специалиста, будут работать под руководством наставника.

Уточняется, что сроки наставничества будут различаться в зависимости от специальности. Минимальный срок наставничества — не более трех лет. Кроме того, документ предполагает, что поступающие в учреждения среднего профессионального образования по целевому набору получат преимущество при зачислении вне зависимости от результатов экзаменов и оценок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что основная цель этого закона — обеспечение качественной медпомощи. Предложенные изменения, по его словам, помогут решить проблему нехватки врачей и среднего медперсонала, особенно в сельской местности, сообщает «Дума ТВ».

Читайте также: законопроект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи внесли в ГД РФ

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях