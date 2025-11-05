Законопроект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи внесли в ГД РФ

Согласно документу, иностранные абитуриенты должны будут подтвердить законность своего нахождения в РФ и сдать тест на знание русского языка.

Авторами инициативы выступили депутат Леонид Слуцкий и сенатор Елена Афанасьева. Они предложили ужесточить правила приема иностранцев в колледжи и техникумы и внесли в Госдуму РФ соответствующий законопроект.

Предполагается, что для обучения по программам среднего профессионального образования иностранные граждане будут обязаны предоставить документы, подтверждающие их законное нахождение в России, а также пройти тестирование на знание русского языка на уровне, необходимом для освоения образовательной программы.

Кроме того, в документе сказано, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

Иностранцы, которые не прошли языковое тестирование, не будут допущены к учебе.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта положительно повлияет на освоение образовательной программы СПО с параллельным получением среднего общего образования, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: проект по адаптации студентов-иностранцев запустят в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.