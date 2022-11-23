Госдума приняла закон о приостановке госслужбы при мобилизации

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Госслужба будет приостанавливаться в связи с призывом по мобилизации, при заключении контракта о военной службе и для добровольцев. Закон приняли на пленарном заседании 23 ноября.

Согласно закону, за госслужащим будет закреплено рабочее место — служба возобновляется в день его выхода. При этом на время мобилизации не будут действовать связанные со службой ограничения. Также сотруднику не будет выплачиваться зарплата, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

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