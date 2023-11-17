Госдума приняла федеральный бюджет на 2024 год: главные цифры

Проект федерального бюджета на следующий год депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении на очередном пленарном заседании.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одобренный бюджет принимали в очень непростых условиях. Он напомнил, что Россия продолжает специальную военную операцию, а против нашей страны объявили 17,5 тыс. санкций.

В следующем году доходы в стране составят 35 трлн рублей, в 2025 года — 33,5 трлн рублей, а в 2026 — 34,1 трлн рублей. Для баланса федерального бюджета в 2024 году используют 1,3 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Доходы федерального бюджета в 2024 года увеличатся почти на треть. При этом нефтегазовые доходы займут только около 33% от общей суммы.

В бюджете на 2024 год большое внимание уделили социальной сфере. Расходы на нее увеличили на 2 трлн рублей (+11%). Дополнительные средства заложили на сферу здравоохранения. Расходы на детский отдых увеличили на 3 млрд рублей.

Минимальный размер оплаты труда в следующем году проиндексируют на 18,5%, он составит 19,2 тыс. рублей. Благодаря этому, зарплаты вырастут у почти 5 млн россиян. Пенсии и пособия проиндексируют на уровне инфляции. Впервые ежегодно начнут индексировать пособие по безработице.

В октябре 2024 года зарплаты правоохранителей и военных проиндексируют на 4,5%. Кроме того, проиндексируют пенсии военным, эта мера затронет более 2,7 млн жителей РФ.

На обеспечение сельских территорий газом, Домами культуры, ФАПами, дорогами и коммуникациями выделят 88,6 млрд рублей. На возвращение в оборот сельскохозяйственных земель направят 11,5 млрд рублей, на развитие экспорта сельхозпродукции — около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

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