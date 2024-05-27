Госдума может ввести крупные штрафы за пропаганду наркотиков в литературе

Принять соответствующие поправки ко второму чтению законопроектов об уголовной ответственности за повторную пропаганду в интернете наркотических средств рекомендовали члены комитета Госдумы по госстроительству.

Авторы инициативы предложили ввести крупные штрафы за публичную демонстрацию и распространение литературных произведений, в которой содержится информация о наркотиках и психотропных веществах.

За пропаганду запрещенных веществ в литературе предлагают ввести штрафы: до 2 до 4 тыс. рублей для физлиц, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица, от 300 до 600 тыс. рублей для юридических лиц, сообщает РИА «Новости».

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