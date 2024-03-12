Двух девушек оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений в Краснодаре

В феврале в социальных сетях появилось видео с непристойным поведением двух девушек 19 и 24 лет в общественном месте. Они инсценировали помолвку в одном из кафе города.

После этого на них завели административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ.

Дело 12 марта рассмотрел мировой судья участка № 48 Прикубанского округа Краснодара. Девушки на судебное заседание не пришли, однако это не помогло им уйти от ответственности.

Рассмотрев материалы дела, судья признал девушек виновными и назначил каждой из них штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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