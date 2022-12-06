Госдума: мобилизованные получат преимущественное право при устройстве на прежнюю должность

Поправку в Трудовой кодекс о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность при истечении трудового договора в ходе службы приняли 6 декабря депутаты Госдумы.

Документ опубликован на портале Государственной Думы РФ. Он призван защитить трудовые права мобилизованных граждан.

«Выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой они не останутся без работы. Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, пишет RT.

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