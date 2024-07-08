Госдума 10 июля может рассмотреть законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Госдума 10 июля может рассмотреть в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Документ внесла в апреле группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Согласно законопроекту, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 12.8.1, которая устанавливает штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. За нетрезвую езду велосипедистам сохраняют действующие штрафы в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

За превышение скорости езды на электросамокате или велосипеда могут ввести штраф от 500 до 800 рублей в случае, если превышение скорости составило от 5 до 10 км/ч, а также от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей — за превышение скорости от 10 до 15 км/ч, от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей — за превышение на 15-20 км/ч, и до 5 тыс. рублей — если скорость превышена более чем на 20 км/ч.

Кроме того, за нарушение ПДД и правил эксплуатации СИМ или велосипеда в случае причинения легкого вреда здоровью пострадавшему могут установить штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

В решении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, опубликованном в думской базе данных, говорится о том, что Совету Госдумы предложено включить законопроект в расписание заседания Госдумы 10 июля для рассмотрения в первом чтении, сообщает ТАСС.

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