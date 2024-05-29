Ужесточить штрафы для водителей электросамокатов предложили в Госдуме РФ

На днях в профильном комитете Госдумы одобрили соответствующий законопроект.

С наступлением тепла аварий с участием средств индивидуальной мобильности в крае становится больше. Водители электросамокатов все чаще сбивают пешеходов на тротуаре. Нередко и самих самокатчиков сбивают машины.

Чтобы таких случаев стало меньше, на Кубани пытаются упорядочить движение на СИМ. Куда можно, а куда нельзя заезжать электросамокатам, решают местные власти.

В Краснодаре начало ограничениям уже положено. Так, улица Зиповская стала одной из первых, где запретили ездить на электросамокатах и других СИМ. Но не всех это останавливает.

Запрещающие знаки установлены и на улице Восточно-Кругликовской рядом со стадионом «Краснодар». Скоро они появятся на Красной — от Буденного до кинотеатра «Аврора».

«Мы хотим сначала посмотреть, как будут работать уже введенные запреты, чтобы в дальнейшем планировать эту работу. Но никто не может исключать, что если вдруг где-то возникнет какая-нибудь критическая ситуация с движением на самокатах, то мы, конечно же, готовы рассмотреть и иные участки для ограничения их движения», — говорит начальник отдела развития парковочного пространства департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Роман Мануйлов.

Также в Краснодаре появились парковки для самокатов, которые часто берут напрокат. Пока они есть только на главной улице города.

Например, в Новороссийске пошли дальше — подписали соглашение с кикшеринговыми компаниями. Теперь арендованные СИМ будут автоматически снижать скорость в местах скопления людей и отключаться возле мемориалов. Также в специальном чат-боте любой житель города-героя может пожаловаться на водителя-нарушителя.

Электросамокаты и моноколеса в России сейчас официально приравняли к транспортным средствам. Есть четкие правила: скорость не выше 25 км/ч, на тротуаре передвижение по велодорожке или обочине.

Есть и штрафы: за перевозку пассажира — 800 рублей, за нетрезвое вождение — 1,5 тыс. рублей, не уступил дорогу пешеходам — до 2,5 тыс. рублей.

Такие суммы пока не сильно бьют по карману. Но уже этим летом в Госдуме будут обсуждать ужесточение штрафов. Новым законопроектом предусмотрено наказание от 3 тыс. до 30 тыс. рублей.