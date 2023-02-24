Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Госдеп США ввел санкции в отношении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosdep-ssha-vvel-sanktsii-v-otnoshenii-gubernatora-kubani-veniamina-kondrateva
Госдеп США ввел санкции в отношении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Госдепартамент США 24 февраля ввел санкции в отношении глав российских регионов, в том числе в отношении главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Согласно документу, в санкционный список попал также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, а также главы Архангельской области Александр Цыбульский, Нижегородской области Глеб Никитин, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Приморского края Олег Кожемяко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В санкционный список попали также 9 министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры. Всего в санкционный список вошли 1 тыс. 219 представителей ВС РФ, политических деятелей и сотрудников различных организаций, сообщает ТАСС.

Читайте также: губернатор Краснодарского края попал в санкционный список Великобритании.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. В Анапе в марте начнется реконструкция Театральной площади
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях