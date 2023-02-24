Госдеп США ввел санкции в отношении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

Госдепартамент США 24 февраля ввел санкции в отношении глав российских регионов, в том числе в отношении главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Согласно документу, в санкционный список попал также глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, а также главы Архангельской области Александр Цыбульский, Нижегородской области Глеб Никитин, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Приморского края Олег Кожемяко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В санкционный список попали также 9 министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры. Всего в санкционный список вошли 1 тыс. 219 представителей ВС РФ, политических деятелей и сотрудников различных организаций, сообщает ТАСС.

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