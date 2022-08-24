Госавтоинспекция Сочи предупредила о смертельной опасности оставления детей в автомобилях на жаре
По прогнозу синоптиков, до 25 августа в Сочи ожидается 37-градусная жара. В городе объявили экстренное предупреждение.
Сотрудники ГИБДД предупредили водителей об опасности оставления детей в салоне машины на жаре.
«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в салоне автомобиля, особенно в жаркую погоду. Ребенок, закрытый в машине, может получить тепловой удар. Родители должны помнить, что дети очень уязвимы, и жара для них может стать смертельно опасной», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Сочи в Telegram.
В ведомстве отметили, что даже непродолжительное нахождение ребенка в раскаленном салоне автомобиля может привести к трагедии, а открытые окна не могут достаточно охладить автомобиль в жаркую погоду.
В Госавтоинспекции Сочи также порекомендовали водителям внимательно следить за температурным режимом в салоне автомобиля во время движения.
По словам специалистов, переносить высокую температуру воздуха за рулем нелегко. Из-за жары у водителей может возникнуть вялость, головокружение и сонливость, а также снизиться скорость реагирования и концентрация внимания на дорожные ситуации.
Жителей и гостей Сочи призвали планировать поездки на дальние расстояния на утренние и вечерние часы и обязательно брать с собой в дорогу питьевую воду.
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