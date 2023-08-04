Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Госавтоинспекция Краснодара потребовала установить уличное освещение на Энке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosavtoinspektsiya-krasnodara-potrebovala-ustanovit-ulichnoe-osveshhenie-na-enke
Госавтоинспекция Краснодара потребовала установить уличное освещение на Энке
Фото Госавтоинспекции Кубани

Инспекторы в ходе проверки выяснили, что на улицах Кореновской, Ветеранов и Лавриненко отсутствует стационарное уличное освещение.

Для устранения нарушений Госавтоинспекция Краснодара направила ходатайство в прокуратуру Прикубанского округа для дальнейшего обращения в суд.

Департамент городского хозяйства Краснодара планируют обязать построить уличное освещение в микрорайоне Энка, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре появится освещение на улице Солнечной между улицами Московской и Российской. На этом участке установят 41 опору для светодиодных светильников.

Статьи
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Туляремия: симптомы, лечение и профилактика
Туляремия: симптомы, лечение и профилактика
Красная смородина: чем полезна и кому нельзя
Красная смородина: чем полезна и кому нельзя
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях