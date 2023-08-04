Госавтоинспекция Краснодара потребовала установить уличное освещение на Энке
Общество
04.08.2023 18:38
Инспекторы в ходе проверки выяснили, что на улицах Кореновской, Ветеранов и Лавриненко отсутствует стационарное уличное освещение.
Для устранения нарушений Госавтоинспекция Краснодара направила ходатайство в прокуратуру Прикубанского округа для дальнейшего обращения в суд.
Департамент городского хозяйства Краснодара планируют обязать построить уличное освещение в микрорайоне Энка, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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