Госавтоинспекция Краснодара потребовала установить уличное освещение на Энке

Инспекторы в ходе проверки выяснили, что на улицах Кореновской, Ветеранов и Лавриненко отсутствует стационарное уличное освещение.

Для устранения нарушений Госавтоинспекция Краснодара направила ходатайство в прокуратуру Прикубанского округа для дальнейшего обращения в суд.

Департамент городского хозяйства Краснодара планируют обязать построить уличное освещение в микрорайоне Энка, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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