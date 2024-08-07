Госавтоинспекторы в ходе рейда выявили нарушителей на электросамокатах в Сочи

Полицейские провели рейд по нарушителям безопасности размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ). В итоге за час правоохранители составили семь протоколов.

Кроме того, владельцы кикшеринговых компаний оштрафовали арендаторов за несоблюдение правил поездок.

Читайте также: школьница на электросамокате погибла в ДТП с иномаркой в Сочи. По предварительным данным, 15-летняя девочка и ее 16-летняя подруга ехали на арендованном электросамокате. Школьница выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем Hyundai.