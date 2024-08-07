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Госавтоинспекторы в ходе рейда выявили нарушителей на электросамокатах в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosavtoinspektory-v-hode-rejda-vyyavili-narushitelej-na-elektrosamokatah-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

Полицейские провели рейд по нарушителям безопасности размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ). В итоге за час правоохранители составили семь протоколов.

Кроме того, владельцы кикшеринговых компаний оштрафовали арендаторов за несоблюдение правил поездок.

Читайте также: школьница на электросамокате погибла в ДТП с иномаркой в Сочи. По предварительным данным, 15-летняя девочка и ее 16-летняя подруга ехали на арендованном электросамокате. Школьница выехала на перекресток, где столкнулась с автомобилем Hyundai.

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