Госавтоинспекторы просят родителей повторить с детьми ПДД перед 1 сентября

В преддверии нового учебного года по всему Краснодарскому краю началась подготовка улично-дорожной сети вблизи учебных заведений. Так, в Краснодаре госавтоинспекторы проводят контрольную проверку.

Месяц назад сотрудники ГИБДД выявили 300 нарушений в ходе обследования дорожной сети рядом со школами. В их числе — отсутствие или износ дорожной разметки, пешеходных ограждений, повреждение дорожных знаков и их ограниченная видимость. Особое внимание уделяли наличию искусственных неровностей и светофоров с мерцающим желтым сигналом.

«По данным фактам собственникам улично-дорожной сети — администрации Краснодара и разным застройщикам — сообщили данную информацию для устранения нарушений», — сообщает старший государственный инспектор ОГИБДД по Краснодару Александр Кузнецов.

Все выявленные нарушения поручили устранить до начала учебного года. Сейчас Госавтоинспекцией проводится контрольная проверка по промежуточным результатам — смотрят на то, что уже исправили.

«Рядом со школой № 106 при проверке госавтоинспекторами было выявлено несколько нарушений: отсутствовала искусственная неровность, не было предупреждающих знаков и мигающих светофоров. Все недочеты исправляются в кратчайшие сроки. Лежачие полицейские здесь уже появились», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

Возле школы также установили предупреждающие знаки, осталось сделать ограждения и специальные светофоры. Госавтоинспекторы напомнили родителям, чтобы они вместе со своими детьми повторили правила дорожного движения.

«Очень много происшествий на дороге происходит из-за того, что дети не знают правил дорожного движения. Родители должны следить за этим. И главное, чтобы родители сами соблюдали все правила», — отмечают супруги Алексей и Мария.

Чтобы убедиться, что ребенок точно знает, где ходить можно, а где нет, можно составить для него дорожный маршрут — от школы до дома. При этом обязательно, чтобы старшие прошли весь путь вместе со школьником.

Также обязательно нужно прицепить на рюкзак или сумку ребенку светоотражающий брелок или наклейку — это один из немногих способов обеспечить безопасность детей в темное время суток.

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