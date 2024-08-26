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Горящие камыши на площади 150 кв. метров потушили в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/goryashhie-kamyshi-na-ploshhadi-150-kv-metrov-potushili-v-temryukskom-rajone
Фото t.me/temruk_info

Возгорание камыша произошло утром 26 августа в поселке Семеноводческом на улице Левобережной.

Очевидцы заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 11:24. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и установили, что загорелся камыш на площади порядка 150 кв. м.

В 11:39 возгорание локализовали, не допустив распространения огня, а в 12:25 полностью ликвидировали. Всего к тушению привлекли 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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