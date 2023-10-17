Горячую воду жителям Юбилейного микрорайона Краснодара дадут к ночи

Специалисты «Краснодартеплоэнерго» 17 октября 5:00 закончили сварочные работы на ремонтируемом участке теплосети.

В течение дня тепловые сети заполняли и стравливали воздуха в системе. Это необходимая для запуска котельной процедура. В ближайшее время будет запущена котельная «РОК-1».

Подавать горячую воду в дома Юбилейного микрорайона начнут вечером 17 октября. Вода будет поступать в систему постепенно в течение всей ночи, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», горячую воду в Юбилейном микрорайоне Краснодара отключили 15 октября в связи с ремонтом на теплосети. Во время диагностики труб специалисты выявили слабые места в теплосетях. Их решили устранить, чтобы не подвергать жителей риску остаться без горячей воды и без отопления зимой.