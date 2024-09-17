Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Горячую воду вернут 19 сентября в дома Восточно-Кругликовского района Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/goryachuyu-vodu-vernut-19-sentyabrya-v-doma-vostochno-kruglikovskogo-rajona-krasnodara
Горячую воду вернут 19 сентября в дома Восточно-Кругликовского района Краснодара
Фото пресс-службы администрации Анапы

Авария на сетях горячего водоснабжения ООО «Краснодартеплоэнерго» в Восточно-Кругликовском микрорайоне произошла 11 сентября.

В результате порыва на тепломагистрали без горячей воды остались жители 22 многоэтажек и один детский сад.

На место оперативно прибыла ремонтная бригада. Выяснилось, что трубу прорвало под торговыми павильонами. Чтобы добраться к месту утечки, пришлось разбирать ларьки.

В настоящее время специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» уже ведут восстановительные работы на трубопроводе. Заменят участок трубы диаметром 426 мм. Ориентировочно, завершат работы и возобновят подучу горячей воды 19 сентября, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 многоэтажек и детский сад остались без горячей воды в Краснодаре. Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» заготовили необходимые материалы для ремонтных работ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях