Горячую воду вернут 19 сентября в дома Восточно-Кругликовского района Краснодара

Авария на сетях горячего водоснабжения ООО «Краснодартеплоэнерго» в Восточно-Кругликовском микрорайоне произошла 11 сентября.

В результате порыва на тепломагистрали без горячей воды остались жители 22 многоэтажек и один детский сад.

На место оперативно прибыла ремонтная бригада. Выяснилось, что трубу прорвало под торговыми павильонами. Чтобы добраться к месту утечки, пришлось разбирать ларьки.

В настоящее время специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» уже ведут восстановительные работы на трубопроводе. Заменят участок трубы диаметром 426 мм. Ориентировочно, завершат работы и возобновят подучу горячей воды 19 сентября, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 многоэтажек и детский сад остались без горячей воды в Краснодаре. Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» заготовили необходимые материалы для ремонтных работ.