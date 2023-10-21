Горячую воду отключили в многоэтажках микрорайона Гидростроителей Краснодара

Аварийное отключение горячего водоснабжения в Карасунском округе произошло днем 21 октября.

Воду отключили из-за утечки бытовой канализации на улице Гидростроителей, 24, в связи с чем остановлена ЦТП №13 по улице Гидростроителей, 13/1.

Без горячей воды остались жители домов № 15, 17 и 19 на улице Гидростроителей и № 8, 10, 14 и 16 на улице Трудовой Славы. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

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