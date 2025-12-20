Горячую воду и отопление отключили в 12 домах на улице Лавочкина в Краснодаре

Аварийное отключение произошло из-за порыва тепломагистрали диаметром 100 мм между домами 27 и 29.

В результате порыва приостановлена подача теплоносителя и горячей воды в дома по адресам: улица Лавочкина, 13, 13/14, 13/3, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Краснодартеплоэнерго» 206-10-10, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: после проверки прокуратуры вернули горячую воду в дома 450 жителей Краснодара. Надзорное ведомство установило, что управляющая компания не обеспечила своевременную оплату поставщику за природный газ. Из-за этого из кранов жильцов перестала идти горячая вода.

