Горячему Ключу посвятили эфир 9 апреля на телеканале «Кубань 24»

Традиционную рубрику «День района» 9 апреля провели ведущие программы «Детали». Они рассказывали о достижениях Горячего ключа.

На территории муниципалитета работают крупные предприятия, малый и средний бизнес в разных отраслях экономики. Горячий ключ славится своими лесными насаждениями. Курорт привлекает путешественников турами к многочисленным горным вершинам, дольменам, водопадам и скалам. В 2024 году Горячий Ключ посетили 136 тыс. туристов.

«Есть план инструкторский соединить место, где мы находимся — с канатной дорогой, с настоящей цивилизованной тропой безопасной, где люди смогут двигаться, тем самым мы пешеходную зону значительно расширим. Это будет не менее 6 км пешеходной зоны, где в комфортных условиях смогут гулять и наслаждаться природой», — отметил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

В последние годы в Горячем ключе активно развивают туристическую инфраструктуру и продолжают работать в этом направлении. Так, в прошлом году городской пляж признали в престижном конкурсе «Курортный Олимп». Также, по оценке врачей, бальнеологическое лечение в санаториях города доказало свою эффективность. Улучшение здоровья отмечают порядка 98 % пациентов.

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