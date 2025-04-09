Сергей Белопольский: Горячий Ключ — город здоровья

Гости программы «Детали» — глава муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Белопольский, администратор «Фермы альпак» Ольга Закирова, главный врач санатория «Горячий ключ» Татьяна Ламзина.

Весь день, 9 апреля, в рамках программы «Детали» на телеканале «Кубань 24» рассказывают о Горячем Ключе. На его территории работают крупные предприятия, малый и средний бизнес в разных отраслях экономики. Конечно, город славится и своими лесными насаждениями.

Тема этого блока программы — курортный комплекс Горячего Ключа. Только за 2024 год его посетили 136 тыс. туристов. Как развивается курортная инфраструктура муниципалитета — в программе «Детали».