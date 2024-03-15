Горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав заработала на Кубани

В Общественной палате Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам соблюдения избирательных прав граждан в период проведения выборов президента РФ.

Жители края могут получить консультацию или передать жалобу по телефону 8-(861)-211-52-17. Горячая линия будет доступна 15, 16 и 17 марта круглосуточно, а 18 марта — до завершения подсчета голосов.

«Обращения на горячую линию ОП КК по выборам принимают юристы. Специалисты проконсультируют граждан по вопросам избирательного законодательства, примут сообщения о спорных ситуациях на избирательных участках в дни голосования. Обращения на горячую линию по спорным ситуациям будут передаваться в краевой Общественный штаб, эксперты которого дадут им правовую оценку и заключение», — отметил член краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами, доктор юридических наук Руслан Асланян.

Свое обращение также можно направить онлайн через специальную форму на сайте Общественной палаты региона, выбрав тему «Общественное наблюдение на выборах».

Анонимные обращения по телефону или по сети рассматривать не будут, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе начал работать Центр общественного наблюдения за выборами.