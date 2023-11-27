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Горячая линия минтуризма Кубани начала работать круглосуточно из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/goryachaya-liniya-minturizma-kubani-nachala-rabotat-kruglosutochno-iz-za-nepogody
Горячая линия минтуризма Кубани начала работать круглосуточно из-за непогоды
Горячая линия минтуризма Кубани начала работать круглосуточно из-за непогоды

Побережье Краснодарского края попало под удар стихии. В море поднялись волны высотой до 6 метров, скорость ветра выросла до 30 м/с, прошли сильные дожди.

Туристы, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха на Кубани, могут обратиться за помощью на горячую линию регионального министерства туризма по единому бесплатному телефону: 8 (800) 200-60-90.

Из-за сложных погодных условий, сложившихся в Краснодарском крае, работу горячей линии минтуризма временно перевели на круглосуточный режим работы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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